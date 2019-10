Lecco, è rivoluzione: via allenatore, direttore sportivo e team manager

Una mezza rivoluzione. E’ quella messa in atto dal Lecco, squadra militante nel girone A di Serie C ed attualmente al terzultimo posto in classifica: la società ha infatti sollevato dall’incarico l’allenatore, il direttore sportivo ed il team manager. Ecco di seguito il comunicato direttamente dal sito ufficiale del club.

“Calcio Lecco 1912 comunica l’esonero del Signor Marco Gaburro dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Gaburro vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro e la professionalità che hanno portato alla storica vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2018/19. La conduzione tecnica della Prima Squadra è affidata momentaneamente a mister Gianbattista Boffetti.

Insieme all’esonero di Gaburro, Calcio Lecco 1912 comunica anche di aver sollevato dai rispettivi incarichi di Direttore Sportivo e Team Manager, i Signori Mario Tesini e Mauro Brambilla.

A Gaburro, Tesini e Brambilla vanno i ringraziamenti per il tempo passato insieme e i migliori auguri per il loro futuro professionale.”