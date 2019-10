Il Leicester non dimentica, un giardino in memoria del presidente Vichai Srivaddhanaprabha

Il 27 ottobre non sarà una giornata come le altre dalle parti di Leicester. Ricorre, infatti, il primo anniversario della morte di Vichai Srivaddhanaprabha, presidente thailandese scomparso in seguito allo schianto dell’elicottero che lo trasportava, poco dopo il decollo dal prato del King Power Stadium. Per commemorare il tragico evento le Foxes inaugureranno sul luogo dell’incidente un parco, chiamato “Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Garden”.

Susan Wheelan, Chief Executive del club, commenta: “Una gestione adeguata e rispettosa della zona dell’incidente è qualcosa che abbiamo tenuto in grande considerazione in questi 12 mesi. Tifosi e visitatori hanno mostrato un rispetto impeccabile durante i nostri primi sforzi per proteggerla e ora siamo in grado di confermare le nostre intenzioni per quell’area. Dalla scena di una tragedia miriamo a costruire qualcosa di pacifico, qualcosa di commovente e qualcosa di bello, nel quale i sostenitori di oggi e delle generazioni future possano ricordare ciò che la visione di un uomo ha fatto per questo club. Il Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Garden sarà l’ultimo di una serie di omaggi duraturi che faranno parte dell’eredità lasciata da Khun Vichai”.