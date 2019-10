Liechtenstein-Italia live, le formazioni ufficiali: Grifo nell’11 titolare

Liechtenstein-Italia live – L’Italia torna in campo a distanza di poche ore dopo la storica qualificazione agli Europei, gli uomini di Mancini hanno staccato il pass con ben tre giornate d’anticipo dopo il successo contro la Grecia, non era mai successo prima. Adesso di fronte il Liechtenstein, l’intenzione è quella di conquistare l’ottavo risultato in altrettante partite ed abbattere un nuovo record. Ampio turnover da parte del ct azzurro, nel complesso non ci sono sorprese nell’11 scelto dall’allenatore. In porta c’è Sirigu, in difesa esordio per Di Lorenzo, a centrocampo con Zaniolo mentre in attacco Grifo completa il reparto con Bernardeschi e Belotti.

Liechtenstein-Italia live

Liechtenstein: in attesa

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. All. Mancini.