Liechtenstein-Italia, Mancini: “Ho avuto buone risposte. Pozzo? Ha vinto due Mondiali, mi basterebbe l’Europeo”

Al termine della gara contro il Liechtenstein il ct Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Rai Sport la prestazione della Nazionale italiana: “All’inizio abbiamo fatto fatica per non aver trovato il secondo gol, cambiando tanto ci poteva anche stare. Ho avuto risposte positive, altre che possono migliorare. Ma questo è dovuto proprio al fatto che chi c’era oggi ha giocato poco insieme”. Sull’ottimo esordio di Di Lorenzo, Mancini dice: “Chi era qui è perchè crediamo in loro, ma a giugno purtroppo per forza di numero qualcuno bravo dovrà rimanere a casa. Spero possano avere altre possibilità perchè sono bravi e hanno qualità. Poi vedremo”, ha aggiunto. Sul record delle nove vittorie di fila eguagliato, Mancini ricorda: “Pozzo ha i due Mondiali che sono più importanti delle partite vinte, mi accontenterei dell’Europeo”.