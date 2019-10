Liga, Barcellona-Real Madrid: chiesta l’inversione di campo

E’ una situazione delicata in Catalogna che rischia di condizionare anche il mondo del calcio. Nel dettaglio come scrive la stampa iberica, la Liga ha chiesto alla federcalcio che Barcellona e Real Madrid invertano l’ordine dei campi con la prima gara da disputare dunque Bernabeu e la seconda al Camp Nou, il match è in programma per il 26 ottobre. Lo stesso giorno è infatti prevista una manifestazione per protestare contro le sentenze che hanno condannato i leader separatisti. In caso di esito positivo alla richiesta la partita di ritorno si giocherà l’1 marzo al Camp Nou, la decisione definitiva verrà presa entro i prossimi giorni.