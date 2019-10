Lutto nel mondo del calcio: muore ex attaccante di Milan e Lazio

Lutto nel mondo del calcio, è morto a Milano Renzo Burini, ex attaccante di Milan e Lazio che aveva da poco compiuto 92 anni. Negli anni ’50, Burini vinse uno Scudetto con i rossoneri e una Coppa Italia con i biancocelesti.

Ala rapida dotata del fiuto del gol, Burini ha collezionato 194 presenze e 88 reti con il Milan, con cui esordì appena ventenne, segnando una doppietta in un 8-1 contro il Bari. Nella stagione 1950/51 contribuì con 12 gol alla riconquista di uno scudetto atteso per 44 anni, lasciando pochi giorni dopo la sua firma anche nel successo in Coppa Latina. Dal 1953 al 1959 ha giocato con la Lazio, prima di chiudere al Cesena in Serie C e D una carriera che gli ha permesso di indossare quattro volte la maglia della Nazionale. Poi ha allenato in Serie C squadre come Forlì, Pro Patria, Omegna e Monza.