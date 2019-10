Maglia verde Italia, accuse durissime da Mollicone (Fratelli d’Italia): “Oltraggio a storia Nazionale”

“Hanno provato in ogni modo a giustificare la nuova maglia verde della nazionale di calcio, ma per noi rimane solo un oltraggio alla gloriosa storia degli azzurri“. Sono le parole di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia. “Per giustificare un colore che nulla ha a che vedere con la nostra storia calcistica, hanno parlato di colore verde in onore dei giovani e hanno tentato di mettere dei ricami pseudo-rinascimentali per giustificare quest’obbrobrio. Come se non bastasse, però, per profanare ancora di più la tradizione rappresentata dalla maglia azzurra sono riusciti addirittura a togliere i colori della bandiera dallo scudetto tricolore della Figc. La trovata della casacca verde è un brutto prodotto di merchandising che insulta la nostra storia, non solo sportiva. Fratelli d’Italia chiede rispetto per la nostra maglia che è soprattutto un simbolo”.