Malattia Mihajilovic, che bel gesto dei tifosi di Bologna e Lazio: insieme in pellegrinaggio per Sinisa

Un bel gesto, sicuramente da mettere in evidenza, da parte dei tifosi presenti e passati. Oggi si gioca Bologna-Lazio. Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore dei felsinei, coi biancocelesti ha vinto lo scudetto nel 2000. I tifosi delle due squadre hanno così deciso di ‘unirsi’, insieme.

Un centinaio di sostenitori rossoblu, a cui se ne sono aggiunti durante il cammino, sono infatti partiti questa mattina dopo le 9.30 per raggiungere il Santuario di San Luca, sul colle della Guardia a Bologna, per pregare insieme e sostenere il proprio tecnico. A questo secondo pellegrinaggio, dopo quello in estate a cui prese parte anche la moglie del tecnico serbo, hanno partecipato anche alcuni tifosi della Lazio, arrivati in Emilia per assistere alla sfida.