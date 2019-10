Malattia Mihajlovic, il serbo presente all’allenamento della Nazionale

MALATTIA MIHAJLOVIC – Sinisa Mihajlovic sta lottando come un leone contro la leucemia, nonostante i problemi di salute l’allenatore ha deciso di continuare a seguire a 360° il Bologna e non solo. Infatti il serbo era presente anche all’allenamento Nazionale italiana allo stadio Olimpico in vista del match di qualificazione agli Europei del 2020 contro la Grecia. L’allenatore è stato invitato dal Ct della Nazionale Roberto Mancini, il tecnico del Bologna è stato accompagnato dai figli e dopo aver visionato l’intero allenamento ha ricevuto proprio da Mancini e dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina la speciale maglia verde con il suo nome e il suo storico numero, l’11.