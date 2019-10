Malattia Vialli, il messaggio di solidarietà di Matteo Renzi

“Bellissimo vedere la Nazionale di calcio qualificarsi in anticipo per gli Europei. Complimenti a tutti a cominciare dal commissario tecnico Mancini. Ma bellissimo anche vedere la nazionale aprire le porte della delegazione al ‘gemello’ di Mancini ai tempi della Samp, quel Luca Vialli che sta combattendo una durissima battaglia contro il cancro”. Lo ha scritto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews. “Il volto provato, ma straordinariamente forte e coraggioso di Vialli, è un messaggio per ciascuno di noi – aggiunge Renzi -. Forza Vialli! E grazie per questa testimonianza di vita che ci stai dando”.