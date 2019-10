La peggior partenza degli ultimi 30 anni per il Manchester United. Non proprio un periodo bellissimo per un club storico e glorioso come quello inglese. Se poi ci aggiungiamo che la prossima gara dei ‘Red Devils’ è contro il Liverpool (questo Liverpool, capace finora di vincere otto partite su otto in campionato), la frittata è pronta.

Rischia di essere un bivio, il prossimo big match di Premier, per l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer. E’ quanto scrive il quotidiano britannico ‘Daily Mail’.