Manchester United, Solskjaer sempre in bilico: si pensa al sostituto e al mercato, occhi anche in Italia

Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer resta appeso a un filo. La peggior partenza del Manchester United negli ultimi 30 anni ha messo in discussione la posizione del tecnico norvegese. Il 12esimo posto a +2 sulla zona retrocessione, le zero vittorie nelle ultime cinque partite non possono essere trascurati. Alla ripresa c’è la gara contro il Liverpool capolista a punteggio pieno all’Old Trafford ma potrebbero essere le successive gare, tutte in trasferta, con Partizan in Europa League, Norwich e Bournemouth in Premier e in mezzo la sfida di Coppa di Lega col Chelsea, a segnare il destino di Solskjaer. L’allenatore ha chiesto dei rinforzi per gennaio: un fantasista, un centrocampista difensivo, un terzino sinistro e un attaccante i ruoli da coprire, con giocatori come Maddison, Sancho, Mousse Dembelé del Lione e lo juventino Mandzukic nel mirino.

Ma non solo: per il centrocampo l’obiettivo primario sarebbe Declan Rice del West Ham mentre in difesa la priorità rimarrebbe Kalidou Koulibaly, già a lungo inseguito in passato ma blindato fin qui dal Napoli. In caso di esonero di Solskjaer all’Old Trafford starebbero prendendo in seria considerazione il 32enne Julian Nagelsmann, enfant prodige della scuola tedesca e attuale tecnico del Lipsia dopo l’esperienza all’Hoffenheim che aveva portato dalla zona retrocessione alla conquista di un posto in Champions nel 2017.