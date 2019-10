Mancini, testa alla Grecia: le indicazioni su De Rossi, Balotelli ed il sostituto di Sensi

“E’ stata una bella partita, intensa e con giocatori bravi. Sono gare diverse dalle altre”. Sono le importanti dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini durante la conferenza stampa in vista della gara di qualificazione a Euro2020 contro la Grecia. “I ragazzi sono migliorati, stanno giocando quasi tutti, gli allenatori ci puntano e possono avere un futuro nei club e nella nazionale” ha confermato Mancini.

“Per De Rossi volevamo fare la stessa cosa di Buffon quando abbiamo giocato a Torino con l’Olanda. Ci faceva piacere dare a giocatori campioni del mondo e fondamentali per la Nazionale un’occasione per salutare i tifosi. Abbiamo fatto lo stesso con De Rossi, ma Daniele e’ infortunato, non ha giocato l’ultima gara, vediamo piu’ avanti e se ci sara’ possibilita’ volentieri. “Balotelli? L’ho visto nella prima partita e fisicamente non stava ancora benissimo, poi con il Napoli è andata meglio. Tecnicamente fa sempre cose ottime, ma ha bisogno ancora di un po’ di tempo. Ci ho parlato, vedremo più avanti”.

“Sensi e Florenzi? Valutiamo domani se sostituirli, a destra c’è comunque un giocatore in più che è Di Lorenzo. Una convocazione meritata la sua. Per il centrocampo potremmo richiamare Tonali dopo la prima gara dell’U21 in Irlanda”.