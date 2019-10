Marchisio annuncia il ritiro: che fine hanno fatto i campioni della Juventus di Conte?

Si ritira a soli 33 anni Claudio Marchisio. Venti anni in bianconero, ma una serie di problemi fisici che lo hanno portato a questa sofferta decisione. L’annuncio ufficiale avverrà domani alle 15 allo Juventus Stadium, impianto che lo ha visto protagonista della vittoria di 7 scudetti. Marchisio ha vestito la casacca bianconera per 10 stagioni da titolare in Serie A. Claudio Marchisio è stato titolare inamovibile nella formazione del primo scudetto da allenatore di Antonio Conte, quello della stagione 2011/12.

Ma che fine hanno fatto i campioni di quella squadra?

Buffon è tornato alla Juve per fare il secondo portiere. La BBC ha perso Barzagli, tornato da qualche giorno in veste di collaboratore di Maurizio Sarri. Chiellini è fuori per infortunio, Bonucci sarà l’unico “superstite” in Inter-Juventus di domenica sera. Il 3-5-2 di Conte si reggeva sugli esterni: Simone Pepe e Stephan Lichtsteiner. Il primo si è ritirato come Marchisio per continui problemi fisici, mentre il secondo gioca in Germania all’Augusta. Vidal, guerriero di quel centrocampo è al Barcellona. Pirlo si è ritirato nel 2017 dopo una carriera ricca di successi. A guidare l’attacco c’erano Matri e Vucinic. Il primo adesso è al Brescia dove spera di ritagliarsi spazio per il rilancio, il secondo si è ritirato al termine della stagione 2016/17. Panchinari di lusso di quella Juventus erano Alessandro Del Piero e Fabio Quagliarella. Per lo storico capitano bianconero quello fu l’ultimo scudetto. Poi esperienze all’estero fino al ritiro nel 2014. Fabio Quagliarella invece continua a stupire con la maglia della Sampdoria, con la quale si è laureato capocannoniere la scorsa stagione.

Nelle rotazioni di Conte non potevano mancare Giaccherini, De Ceglie e Estigarribia. Il primo è rimasto al Chievo dopo la retrocessione in Serie B, il secondo è svincolato e il terzo in Argentina al Colon de Santa Fe. In quella Juve giocò da gennaio a giugno Marco Borriello, attuale dirigente dell’Ibiza-Eivissa. Nello stesso lasso di tempo sono arrivati anche Martin Caceres – ora alla Fiorentina – e Simone Padoin, adesso in Serie B all’Ascoli. In quella squadra c’erano anche giocatori come Krasic, ora svincolato, Michele Pazienza, ora allenatore, Marco Storari, ritiratosi; Luca Marrone, ora con il Crotone in B, e Eljero Elia, ora all’Istanbul Basaksehir. Infine furono 2 le partite giocate da Fabio Grosso che si ritirò proprio quell’anno, tra i principali protagonisti del Mondiale 2006.