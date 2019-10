Maxi Lopez sorprende: “Se sono pronto a perdonare Icardi?”, l’attaccante risponde così

“Se sono pronto a perdonare Icardi? Sì, non ho problemi con nessuno. L’unica cosa che voglio, il mio obiettivo nella vita al di là del calcio, è cercare di rendere felici i miei figli. Tutto il resto è alle spalle, è una pagina che appartiene al passato”. Sono le sorprendenti parole dell’attaccante del Crotone Maxi Lopez in un’intervista ai microfoni di “Club Octubre FM 94.7”. L’argentino, in passato, non è mai stato tenero nei confronti del calciatore del PSG dopo i fatti ben noti.

“Ho scelto di essere felice e questa è una scelta di vita. Poi le cose possono andare bene o male. Come marito ho fallito ma per il resto della mia vita continuerò a essere un padre. Si va avanti e ho sempre scelto di vivere in questo modo, con energia e ottimismo, credo sia il modo migliore. I problemi li hanno tutti, in tutte le vite ci sono complicazioni ma la tua vita va avanti a seconda di come la prendi. In Italia si vive benissimo e voglio rimanerci anche in futuro, anche perché i miei figli resteranno qua, comunque in Europa. La mia idea è rimanere qui per poter essere vicino a loro”.