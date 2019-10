Messi show, la Pulce parla del suo addio e lancia frecciate a Ibra e Ronaldo!

“Io stesso sarò il primo a dire basta quando capirò che è il momento. Lo scoprirò con gli anni”. Lionel Messi torna a parlare di futuro e dell’ipotesi di addio al calcio. Le sue parole ai microfoni di ‘Marca’: “Ci si rende conto da soli fino a quando si può andare avanti, lo si capisce con il passare del tempo. Differenze con altre stelle come Ronaldo e Ibrahimovic? Cerco meno la ribalta mediatica. Preferisco che a parlare di me siano le altre persone. So quello che sono, quello che ho fatto e quello che posso dare, ma lo tengo per me. Non mi piace parlare di me stesso, senza menzionare la squadra”.