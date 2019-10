Michel Bastos annuncia il ritiro, ha giocato anche nella Roma [FOTO]

Michel Bastos, esterno brasiliano 36enne ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato con queste parole pubblicate sul proprio profilo Instagram: “Non so descrivere cosa rappresenta nella mia vita il calcio professionistico, ma è giunto il momento difficile di dire addio“. Il calciatore ex Lione, Lille, Schalke 04 e Roma nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’America Futbol, club brasiliano di serie B. “Quando ero piccolo, ho visto mio padre giocare e ho sognato di essere come lui. Sono andato ben oltre ciò che avevo immaginato”. Con la maglia giallorossa 17 presenze e un gol per Bastos, durante la stagione 2013/2014 con Rudi Garcia in panchina.