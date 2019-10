Mihajlovic fa gli auguri al Bologna: “Sono sicuro che vincerò questa battaglia”

“Volevo salutare tutti anch’io, mi dispiace non esserci, ma sono uscito dall’ospedale ieri e avevo tanta voglia di tornare a casa e vedere mia moglie e i miei figli, credo che mi scuserete”. Sono le parole dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nel suo video messaggio trasmesso sui maxi-schermi del Dall’Ara prima dell’inizio della “Partita delle Leggende Bologna-Real Madrid”, gara organizzata per i festeggiamenti del 110° compleanno del club rossoblu.

“Voglio ringraziare i tifosi, la società, tutti quanti per quello che avete fatto per me, mi siete stati vicini e mi avete dato tanta forza in questo momento particolare in cui sto lottando con questa malattia. Sta andando bene e sono sicuro che vincerò soprattutto grazie a voi e all’amore della mia famiglia. Volevo ringraziare anche i ragazzi del Real Madrid che sono venuti a festeggiare i nostri 110 anni, deve essere un grande orgoglio per i bolognesi e per tutta la città. Uno speciale saluto ai miei due fratelli, Karembeu e Seedorf (due delle leggende dei blancos, ndr), vi voglio bene. Infine una cosa a Marco Di Vaio: dovete farvi valere e non fate cazzate, come sempre dobbiamo giocare per vincere”.