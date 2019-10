Milan, Boban: “Esonerare Giampaolo una sconfitta per tutti”

“Stiamo vivendo un momento difficile. Mandare via l’allenatore è una sconfitta per tutti. E’ una scelta che abbiamo preso tutti, non solo io, ponderata e sofferta”. Sono le parole dello Chief Football Officer del Milan Zvominir Boban, ospite del Festival dello Sport a Trento, sulla decisione di esonerare Marco Giampaolo. “E’ un bravissimo allenatore, ma l’abbiamo vista come la scelta migliore per il nostro club. Siamo tutti colpevoli di questa disfatta, quando un allenatore se ne va è una sconfitta di tutti. Ora speriamo di fare bene con Pioli. Bisogna lavorare su tanti aspetti. Abbiamo detto sin dall’inizio che ci sarebbe voluto tempo, non abbiamo fatto proclami. Noi ce la stiamo metteremo tutta e faremo di tutto per riportare il Milan in alto il più presto possibile”.