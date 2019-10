Milan, contro il Lecce si riparte da Suso e Rafael Leao: dubbi a centrocampo per Pioli

Il Milan ripartirà domenica sera dal Lecce e da Pioli. Nonostante sia arrivato da pochissimo sulla panchina rossonera, il nuovo allenatore ha già le idee chiare. Come ha specificato in conferenza la qualità della rosa è sotto gli occhi di tutti. Il posto in classifica è ben al di sotto delle possibilità e delle potenzialità del Milan. Pioli ha detto chiaramente che i calciatori di qualità giocheranno in questo Milan. I riferimenti, in particolare, sono stati a Suso e Rafael Leao. La certezza è che si ripartirà dal 4-3-3. Gli esterni d’attacco saranno appunto Suso e Leao. Davanti ci sarà ancora Piatek. Il polacco è chiamato a riscattarsi. L’avvio di stagione è stato deludente. Sol due gol, peraltro su rigore. La sosta per le nazionali sembra aver giovato a Piatek. Staccare la spina sarà servito?

Gli altri calciatori sicuri del posto sembrano essere gli uomini del reparto difensivo: Donnarumma, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez e Conti (vista la squalifica di Calabria). Il principale compito di Pioli in questi primi giorni al Milan è stato entrare nella testa dei giocatori. Il neo-tecnico ha intrapreso diversi colloqui personali con i calciatori. Il problema del Milan, secondo Pioli, è mentale, viste le parole di elogio alla rosa. Tra i calciatori con i quali Pioli si è intrattenuto di più c’è Leao, che ha lavorato a Milanello senza l’assillo degli impegni della nazionale. La fiducia nelle qualità del portoghese è totale. Pioli lo vede sia da prima punta che da esterno sinistro, ruolo nel quale giocherà contro il Lecce.

I dubbi maggiori sono a centrocampo. Aperto il ballottaggio tra Biglia e Bennacer, con l’argentino che potrebbe spuntarla conoscendo l’allenatore e non essendo reduce dalla partita della nazionale, mentre l’algerino ha giocato in amichevole contro la Colombia. Pioli vede Bennacer anche da mezzala, ruolo nel quale potrebbe essere adattato in futuro. Kessié sembra quasi certo del posto. Da mezzala sinistra potrebbe agire Paquetà, visto che Calhanoglu è reduce da una settimana a dir poco tormentata tra le polemiche in nazionale e la rabbia dei tifosi del Milan. Ancora qualche dubbio da sciogliere e poi il primo Milan di Stefano Pioli sarà pronto a scendere in campo. L’obiettivo è vincere contro il Lecce e lottare fino al termine della stagione per il quarto posto. La strada è in salita, ma l’avventura è appena iniziata. Questo il probabile undici del Milan.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Biglia, Kessié, Paquetà; Suso, Piatek, Leao.