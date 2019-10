Milan, Giampaolo: “C’era tanta pressione, ma avevamo bisogno di leggerezza e personalità”

Un sollevato Giampaolo commenta la vittoria di Marassi ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole.

“Cosa ho pensato quando Schone si è presentato sul dischetto? Per fortuna riesco ad essere lucido durante la partita. Ho qualche dubbio sul rigore, ma Reina ha la personalità di riscattarsi. Ho fiducia in lui. Siamo andati sott’acqua ma nella ripresa ci siamo rialzati. La pressione era tanta. Volevo una risposta caratteriale al di là dell’errore individuale. Paquetà? Ottimo giocatore ma ne ho tanti in mezzo al campo. Ci sono momenti più o meno lucidi. Lui è entrato bene ma non condanno Calhanoglu. Leao imprescindibile a differenza di Piatek? Sono attaccato ad entrambi perché so che il Milan ha bisogno di entrambi, anche se hanno caratteristiche diverse. Bonaventura? Avevamo bisogno di personalità, lui ha i tempi di gioco e sa trattar la palla. Ci dà equilibrio”.