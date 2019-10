Milan, la nuova terza maglia fa già rabbrividire i tifosi [DETTAGLI]

Ormai siamo abituati a vedere di tutto. Abbiamo visto la Nazionale italiana giocare con la maglia verde. I prossimi ad essere colpiti dalle strategie di marketing potrebbero essere i tifosi del Milan. Il sito specializzato Footy Headlines ha annunciato che la terza maglia del Milan per la stagione 2020-21, firmata Puma, sarà blu. Una svolta quasi storica. E sì, perché c’è un precedente. Si deve tornare indietro al ’95-’96 per trovare una maglia simile, quella targata Opel. La maglia del 20-21 avrà una base blu con una tonalità più scura da utilizzare per accenti e loghi. Al fine di garantire una migliore leggibilità, i nomi dei giocatori sulla nuova maglia del Milan saranno bianchi. I nomi dei colori esatti usati da Puma per la nuova maglia da calcio del 20-21 terzo dell’AC Milan sono “deep lagoon” e “gibraltar sea”. Non ci sono ancora le immagini ufficiali, ma capiterà che il Milan giochi con la maglia del colore dei cugini dell’Inter.