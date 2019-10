Milan, Pepe Reina a Gardaland con la famiglia [FOTO]

Il giocatore Pepe Reina, portiere del Milan, si è divertito insieme alla bellissima moglie Yolanda e ai loro 5 figli nel parco divertimenti di Gardaland. “Sono rare le occasioni in cui riesco a passare una giornata in famiglia accontentando Yolanda e tutti i miei bimbi” ha dichiarato in quest’occasione Reina “In più avevo proprio bisogno di un po’ di relax per scaricare l’adrenalina delle ultime partite e affrontare al meglio l’arrivo del nuovo Mister”.

Sull’andamento del Milan ha poi commentato: “E’ stato un inizio di campionato abbastanza movimentato ma adesso ci concentreremo sul futuro e sono fiducioso che i risultati saranno più che positivi” La famiglia – accolta nel Parco dalla speciale tematizzazione di Gardaland Magic Halloween, evento in programma fino al 3 novembre – dopo un divertente giro a bordo della Mongolfiera di Peppa Pig in area Peppa Pig Land non si è lasciata scappare l’occasione di provare l’adrenalina di due tra le attrazioni più iconiche del Parco, Fuga da Atlantide e Mammut.

Poi un’intervista rilasciata da Pepe Reina a Sky Sport:

“Per noi è stato un inizio di stagione particolarmente difficile, però adesso che sono con la mia famiglia penso solo a trascorrere una giornata rilassante che sicuramente mi aiuterà ad affrontare al meglio una nuova parte di stagione che sarà più positiva per il Milan”. Su Pioli. “È un uomo di calcio che ha tantissima esperienza in Serie A, uno che conosce benissimo il calcio italiano. In tutti noi c’è la voglia di riscatto e di fare meglio da ora in avanti”. Sugli obiettivi: “Vincere la nostra partita. Questo deve essere il nostro obiettivo ogni settimana, poi a maggio si faranno i conti. Siamo una squadra in crescita e vogliamo crescere e migliorare ogni partita”.