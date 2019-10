Milan-Pioli, furia dei rossoneri: il duro comunicato della Curva Sud

“Troppi anni che questa squadra non è degna dei suoi tifosi. Mille cambi sulla panchina, risultati sempre penosi. È cambiata la dirigenza. È fallito ogni progetto. È finita la pazienza. Per il Milan serve rispetto”. E’ il duro messaggio della Curva Sud Milano sulla sua pagina Facebook dopo il difficile momento di stagione, l’esonero dell’allenatore Marco Giampaolo e l’arrivo ormai imminente di Stefano Pioli. “Giocatori e società, Non avremo più pietà. Sono anni che fate schifo, meritatevi il nostro tifo. Passeranno le stagioni, ve ne andrete pure voi, a lottare per questa maglia resteremo sempre noi”, conclude la Curva Sud Milano.