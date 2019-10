Milan, Pioli: “parliamo domani”, ad ore l’annuncio

“Milan grande occasione? Ne parliamo domani…”. Ha deciso di non sbilanciarsi Stefano Pioli, il tecnico emiliano è stato intercettato dalle telecamere di Sky Sport all’uscita da un hotel di Milano, l’ex tecnico della Fiorentina è arrivato in serata da Parma. La firma del contratto con il Milan è previsto nella mattinata di domani poi l’ufficialità. Non si preannuncia un’esperienza facile per il futuro allenatore del Milan, i tifosi sono infatti scettici e nelle ultime ore non sono mancate le contestazioni. Pioli proverà a rispondere sul campo, a partire dalla gara davanti al pubblico amico contro il Lecce, partita già da non fallire.