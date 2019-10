Minaccia e perseguita una coppia: arrestato ex calciatore [DETTAGLI]

Brutto episodio che si è verificato nelle ultime ore e che riguarda il mondo del calcio. Nel dettaglio una coppia di Ponte Buggianese ha denunciato continue minacce, le accuse sono rivolte nei confronti di un ex calciatore A.S. di 47 anni, al centro della vicenda ci sarebbe una somma di denaro di cui l’uomo pretendeva la restituzione. La situazione era diventata delicata ormai da tempo, inizialmente il destinatario delle minacce era l’uomo ma successivamente si sono rivolte anche alla moglie, lo scorso venerdì è andato in scena addirittura un vero e proprio agguato. L’aggressore è stato sorpreso dalla squadra di Polizia ed è stato colto sul fatto, è stato poi arrestato con le pesanti accuse di atti persecutori e minacce gravi per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari.