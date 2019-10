Morte Squinzi: i messaggi di Percassi, Bonaccini, Gravina ed il sindaco di Modena

MORTE SQUINZI – “Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta sono profondamente vicini ai familiari di Giorgio Squinzi e al Sassuolo”. E’ questo il messaggio di cordoglio del club nerazzurro per la scomparsa di Giorgio Squinzi, deceduto ieri all’età di 76 anni, un giorno triste per tutto il mondo del calcio.

“Con la scomparsa di Giorgio Squinzi, perdiamo un eccellente imprenditore e uomo di sport, capace di raggiungere traguardi straordinari senza mai uscire da una dimensione fatta di grande umanita’ e signorilita'”. Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che esprime “cordoglio e sincera vicinanza alla moglie Adriana, ai figli Marco e Veronica, e alla societa’ del Sassuolo Calcio”.

“L’intero Calcio italiano si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Giorgio Squinzi. I tanti messaggi sinceri ispirati alla sua memoria testimoniano come il patron del Sassuolo fosse apprezzato e rispettato per le sue qualità umane prima ancora che per la sua capacità professionali”. E’ il messaggio di Gabriele Gravina, presidente della Figc. “Il Paese perde un industriale capace e illuminato, mentre il nostro mondo piange un grande appassionato, oltre che un serio e generoso dirigente. In questo momento di dolore – aggiunge – mi piace ricordarlo con le tante opere concrete realizzate in favore del Calcio italiano, partendo dall’investimento sullo stadio di proprietà fino ad arrivare alla realizzazione del nuovo training center del Sassuolo, società modello nel nostro sistema sempre disponibile a collaborare con la Figc per l’organizzazione di eventi internazionali, dove si condensano alla perfezione tre elementi riconoscibili in tutta l’attività di Squinzi: attenzione al gioco del Calcio, efficienza e visione del futuro”.

”Imprenditore attento all’innovazione nell’industria e alla creazione di opportunità occupazionali; uomo appassionato del suo lavoro, dello sport e della vita”. E’ il messaggio invece del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli. ”Ha sempre avuto un’attenzione molto alta al tema del lavoro – ricorda Muzzarelli – e ha saputo declinare l’innovazione nella sua attività industriale anche per creare nuove opportunità occupazionali e ridurre la fatica delle persone. Aveva grandi doti umani, capacità di dialogo e tanta attenzione per la bellezza della vita, nel lavoro come nello sport”.