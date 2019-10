Morte Squinzi: oggi momento di raccoglimento, il messaggio di Silvio Berlusconi

MORTE SQUINZI – Il Sassuolo ha reso noto che “questo pomeriggio alle ore 17,00 presso la Chiesa di San Giorgio, ci sara’ un momento di raccoglimento e preghiera a seguito della scomparsa del patron neroverde Giorgio Squinzi. Alla commemorazione sono invitati tutti i tifosi e gli sportivi sassolesi. Sara’ presente una delegazione del club e di calciatori e calciatrici neroverdi oltre a mister De Zerbi e a mister Piovani insieme ai loro staff tecnici”.

“Se ne va un grande imprenditore, un grande uomo di calcio. Condoglianze alla famiglia di Giorgio Squinzi e al Sassuolo, che perde la sua guida. La FIGC ricordera’ Squinzi con un minuto di silenzio su tutti i campi prima delle gare del weekend”. Lo ha scritto su twitter il presidente della Lnd Cosimo Sibilia.

Un commento anche da Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia. “Le mie condoglianze ai familiari, ai collaboratori, agli amici, ai tifosi che seguivano Giorgio Squinzi. Ho avuto con lui un rapporto ideale. Si e’ dimostrato uomo capace di fare crescere di molto la sua azienda, di rappresentare gli interessi comunitari: e’ stato prima nella chimica e poi presidente di Confindustria”, ha detto. “Aveva una cosa che lo univa a me: la passione per il calcio. Il Sassuolo e’ stata una delle piu’ belle ultime realta’ del mondo del calcio. calcio manchera’ non solo ai suoi prossimi, ma anche a tutti noi. Davvero un dispiacere profondo”.