Morte Squinzi, le parole del presidente della Regione Lombardia e del senatore Corti

“Cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci lascia innanzitutto una persona perbene. Un imprenditore capace e lungimiramte che e’ stato protagonista della storia recente dell?industria lombarda e italiana. Non lo dimenticheremo mai ricordandolo sempre come un modello da seguire” Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la morte di Giorgio Squinzi. “Un imprenditore – ha aggiunto Fontana – vincente anche nello sport nazionale dove ha ottenuto grandi successi con importanti sodalizi nel calcio e nel ciclismo”.

“Ho appreso la notizia della scomparsa di Giorgio Squinzi con profondo dolore. La nostra comunita’ e tutto il Paese piangono una figura importante, un grande imprenditore che ha investito sui territori e creato molti posti di lavoro, puntando sullo sviluppo di eccellenze nel distretto ceramico di Sassuolo e valorizzando lo sport grazie alla sua passione calcistica e alla lungimiranza capace di portare il Sassuolo Calcio dalla serie C2 alla serie A”. Sono invece le dichiarazioni di Stefano Corti, senatore modenese della Lega. “Mi stringo con il pensiero e con la preghiera attorno ai familiari, addolorati da questa perdita. La morte di Squinzi lascia un vuoto alquanto difficile da colmare, per la provincia di Modena, per l’Emilia Romagna e per tutta l’Italia”.