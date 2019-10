Nagelsmann, le rivelazioni del tecnico del Lipsia: “Nel sonno urlo indicazioni tattiche. Mia moglie…”

Quando si dice portarsi il lavoro a casa. Ne sa qualcosa Julian Nagelsmann, ma ancor di più sua moglie. Il tecnico del Red Bull Lipsia, il più giovane allenatore della Bundesliga, ha rivelato interessanti retroscena sulla sua vita privata nella conferenza stampa pre-Champions in vista del Lione. Nagelsmann ha guidato l’Hoffenheim prima di arrivare al Lipsia, portando il club in Champions League, attraverso un gioco spumeggiante, frutto del lavoro quotidiano.

Nella conferenza stampa di presentazione della partita di Champions League fra il suo Lipsia e il Lione ha svelato una simpatica curiosità: “Spesso sveglio e spavento mia moglie in piena notte perché, nel sonno, urlo indicazioni tattiche a qualche giocatore. Io non me ne rendo conto, lo vengo a sapere il giorno dopo quando me lo racconta lei, comprensibilmente un po’ infastidita. Il problema è che capita piuttosto spesso”. Anche Nagelsmann non dorme molto, come racconta poco dopo: “Riposo poco, anche prima delle gare di Champions. Mio figlio infatti mi sveglia, ma d’altronde la Champions non è un problema suo”.