Napoli, Ancelotti: “La classifica piange ma continuiamo a lottare per lo scudetto. Lozano? Come Falcao…”

“La nostra classifica piange ma vogliamo continuare a lottare per lo Scudetto. Inter-Juventus? Il risultato di stasera non cambierà nulla, sarà una partita bella da vedere”. Sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo il pareggio a reti bianche di Torino.

“Siamo stati troppo timidi nel momento in cui dovevamo concretizzare quanto creato. A inizio stagione siamo stati letali sotto porta manifestando qualche lacuna in difesa. Ora è il contrario: siamo solidi dietro e poco concreti in zona gol. Lozano? Sta intraprendendo un percorso naturale come Falcao a Roma nel 1980. Oggi ha avuto spunti pericolosi pur non essendo stato determinante”.