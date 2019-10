Napoli, Ancelotti non fa drammi: “Poco efficaci e sfortunati. Su Insigne…”

“La scelta di Insigne in tribuna? Niente di particolare, l’ho visto poco brillante nell’allenamento e l’ho voluto tenere fresco per le prossime partite”. Parla così a Sky Sport il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti al termine della sfida di Champions in casa del Genk.

“E’ stata una buona partita, abbiamo avuto la possibilità per sbloccarci. Siamo stati poco efficaci e anche sfortunati. Abbiamo spinto nel finale ma gli spazi erano chiuso. Abbiamo rischiato solo una volta con quella scivolata in area nel finale ma nel complesso è stata una partita sempre sotto controllo. E’ un punto in più, aspettiamo ora il Salisburgo. La grinta e la determinazione oggi c’è stata. Sapevamo che la partita era complicata, potevamo finalizzare meglio, non c’è altro da dire sulla prestazione. Per me Lozano e Milik hanno fatto una buona partita. Forse su quel colpo di testa Milik poteva essere più preciso. Comunque abbiamo quattro punti in due partite come l’anno scorso. Siamo in una buona posizione. Non tante squadre possono battere il Liverpool”.