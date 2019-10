Napoli, Ancelotti alla vigilia: il tecnico non si sbilancia sulla formazione

Dopo la splendida vittoria all’esordio in Champions League contro il Liverpool, per il Napoli domani sera c’è la trasferta in casa del Genk. Alla vigilia della partita, le parole a Sky Sport del tecnico partenopeo Ancelotti e del difensore Koulibaly.

ANCELOTTI – “Quella di domani è una partita importante, il nostro girone è iniziato bene vincendo quella che forse è la partita più complicata, ora dobbiamo vigilare e stare attenti, sulla carta affrontiamo avversari più abbordabili, ma attenti alle sorprese, abbiamo studiato bene il Genk, è una squadra particolare, le piace giocare con ritmi alti, ma noi siamo qui per i tre punti. Non sono andato dietro alla valutazione dei risvolti psicologici di quel successo, abbiamo fatto tre punti, domenica lo sforzo è stato alto anche per le condizioni climatiche che c’erano, se non fosse arrivata la vittoria avremmo fatto altre considerazioni, perché nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo, ma questo e’ il momento di trovare continuità di prestazioni e soprattutto di risultati”.

“Metterò in campo la migliore formazione possibile come sempre, ovvero i giocatori che mi daranno maggiori garanzie, poi se i cambi saranno 11 vorrà dire che ho bisogno di cambiarli tutti per mettere in campo il miglior Napoli possibile, ogni formazione ha questo obiettivo. E’ da valutare nell’allenamento di oggi, poi i cambi potranno essere da 0 a 11. Contro il Liverpool è stata una vittoria che ha aperto gli occhi a tutti ma anche a noi stessi, sono risultati e prestazioni che aumentano l’autostima ed è questo quello che conta, non quello che pensano gli altri. Quella di domani è una partita importante, bisogna vincere per rimanere in testa al girone e lottare per il primo o secondo posto”.

KOULIBALY – “Sono molto emozionato, ho passato due anni molto belli qui. Ho avuto la fortuna di firmare con il Napoli, sono contento di ritrovare degli amici qui, ma domani sarà un’altra storia. Sappiamo che è una partita molto difficile, hanno perso la prima partita e avranno voglia di vincere anche questa. E’ una squadra forte che merita questa competizione. Ho fatto la Coppa d’Africa e sono tornato tardi, non è facile, mi stanno aiutando molto staff e squadra. Io sono molto fiducioso, voglio dare ai tifosi il vero Koulibaly”.