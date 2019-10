Napoli, firmata la convenzione per lo stadio San Paolo

Svolta in arrivo per lo stadio San Paolo, a breve dovrebbe essere firmata una convenzione tra Calcio Napoli e Comune. ‘Il problema piu’ importante – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ai microfoni di Radio Kiss Kiss – e’ stato risolto con il pagamento da parte del Napoli di vecchie pendenze, che si aggiravano intorno ai 4 milioni e 200 mila euro. Ora la firma diventa davvero una formalita’ burocratica”. ”Ci sono elementi di modernita’ in questa convenzione relativamente a tutta una serie di attivita’ che sono state definite e che potranno essere molto importanti per i prossimi anni”. La convenzione per il San Paolo avrà una durata di 5 anni più altri 5. ”Appena ci sara’ consegnato l’impianto dalla gestione per le Universiadi – ha ancora detto Borriello – procederemo al montaggio dei sediolini nel settore Distinti che comporranno la scritta ‘Napoli’. La convenzione prevede anche che dal primo giorno utile dopo l’ultima gara del Napoli in casa, c’e’ un periodo entro il quale si possono organizzare concerti”.