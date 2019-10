Napoli, il talento di Gaetano a disposizione di Ancelotti: “è il miglior allenatore per un giovane”

“Con Ancelotti sono cresciuto tanto, e’ il miglior allenatore che possa avere un giovane come me”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il calciatore si candida ad essere protagonista per il futuro. “Ancelotti e’ il meglio che un giovane possa desiderare come allenatore – ha detto il calciatore classe 2000 -. Ha esperienza, grande visione di calcio e riesce a comprendere benissimo le qualita’. Sono felicissimo di lavorare con lui e sono certo che crescero’ moltissimo sotto la sua guida”. Nell’ultimo turno di Youth League, Gaetano ha segnato l’unico gol partenopeo nella sconfitta per 3-1 contro il Genk: “E’ un’avventura bellissima che ti porta grandi emozioni ed e’ importantissima per acquisire esperienza”. Su Lorenzo Insigne: “Oltre a essere un grande talento, Insigne e’ un modello da seguire per professionalita’ e impegno. Io quando posso lo osservo e cerco di carpire il meglio sia da lui che dai campioni che abbiamo in rosa. Per quanto riguarda il ruolo mi piace quello del centrocampista offensivo. Mi piace tanto Pogba, e’ il mio idolo e spero un giorno di affrontarlo”, ha concluso.