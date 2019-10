Napoli, con le grandi sei sempre grande: adesso il calendario fa per te

Sfortuna, polemiche arbitrali o meriti dell’avversario. Contro l’Atalanta il Napoli non è riuscito ad ottenere una vittoria tanto attesa che, per quanto visto sul campo, sarebbe stata meritata. Come se non bastasse, ci si mettono anche le avversarie dirette, ieri tutte vittoriose e ormai incanalate in una lunga striscia positiva di risultati: Juventus e Inter non hanno intenzione di frenare la loro corsa, Roma e Lazio mostrano di aver trovato la giusta continuità, il Cagliari veste i panni di mina vagante ed ha già fatto grossi danni ai partenopei. Insomma, se le concorrenti non danno segni di cedimento, allora diventa un obbligo assoluto iniziare a vincere gli scontri diretti.

NAPOLI, NIENTE PAURA: IL CALENDARIO E’ ADATTO A TE

Nella storia recente della Serie A, è ormai un dato di fatto che il Napoli non sbaglia quasi mai atteggiamento contro le grandi. In questa stagione sicuramente sono mancati i risultati (contro Juventus e Atalanta), ma al tempo stesso non sono mancate le prestazioni. Se questo andamento dovesse cambiare e dunque la squadra di Ancelotti riuscisse a diventare più cinica sotto porta, finalizzando la mole di gioco prodotta, anche la classifica andrebbe a migliorare perchè il calendario adesso entra nel clou: giunto a metà del girone d’andata, mancano ancora da affrontare la Roma (2 novembre) e poi con l’anno nuovo Inter (6 gennaio) e Lazio (6 gennaio). A queste squadre andrebbe aggiunto anche il Milan (23 novembre), esclusivamente per lo spessore in sé del match più che per l’attuale forza dei rossoneri, mischiati nella pericolosa lotta salvezza. Adesso dunque il gioco si fa duro. E, quando è così, il Napoli inizia a giocare…