Nazionale italiana, la classifica marcatori all time: Belotti sale a 8

La Nazionale di Mancini si è qualificata ad Euro 2020 con tre giornate d’anticipo, battendo ogni record. Qualificazione frutto del lavoro di squadra, ma anche del contributo fondamentale degli attaccanti. Se Immobile ha faticato un po’ di più a trovare la via della rete con la maglia azzurra, Belotti ha confermato il suo strepitoso 2019 anche in Nazionale. Solo Lewandowski e Aubamenyang hanno segnato più del “Gallo” nell’anno solare. La doppietta contro il Liechtenstein ha portato Belotti a quota 8 reti con la maglia azzurra. Il bomber del Torino si è lasciato alle spalle gente come Bulgarelli, Antognoni e Schillaci ed è all’inseguimento di Totti, Boninsegna e Cabrini. Ma chi sono i migliori marcatori di tutti i tempi in Nazionale?

A guidare c’è Gigi Riva, seguito da altre due leggende come Meazza e Piola. Ma nei primi posti troviamo anche calciatori come Roberto Baggio, Del Piero, Filippo Inzaghi, Paolo Rossi, Gianluca Vialli. Gli Azzurri di oggi sperano di scalare le gerarchie ed entrare sempre più nella storia. Tra i calciatori in attività il primatista è De Rossi con 21 gol, seguito da Balotelli a 14. Questa la classifica all time.