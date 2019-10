Nazionale italiana, Mancini: “Al Bambino Gesù esperienza indimenticabile”

“Queste sono le esperienze più belle, indimenticabili. Siamo qui per portare un po’ di sollievo a questi bambini che vedono i loro idoli da vicino: è una giornata straordinaria, la nazionale deve essere questo, perchè è di tutti gli italiani, dei tifosi e dei bambini”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini al termine della visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Quando vedi un bambino malato ti domandi perchè – ha osservato il ct dell’Italia – Purtroppo questa è la vita. Questi bambini ci insegnano che bisogna lottare e non fermarsi mai: vedere loro così piccoli e inermi, con tanta forza, ci può migliorare come persone. Di questa giornata mi resta la gioia dei bambini che sono felici perchè siamo qui: bisogna essere sempre felici anche nei momenti più difficili della vita”.

“Oggi abbiamo ricevuto tanta energia da questi splendidi bambini – ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina – Credo che che questa testimonianza di affetto ci aiuti a crescere e faccia capire al nostro mondo quanto sia importante la dimensione del calcio che riesce a dare un sorriso a questi bambini anche in un momento così difficile”.