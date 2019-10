Neymar, 100 presenze con il Brasile: “C’è di tutto, dalle gioie ai dolori”

L’asso brasiliano Neymar taglierà, nell’amichevole contro il Senegal in programma a Singapore, le 100 presenze con la sua Nazionale.

“Neanche nel migliore dei miei sogni avrei potuto immaginare tutto questo, in 100 partite capita di tutto, ci sono anche le delusioni, le sconfitte, gli errori, ma se sei disposto a lottare riesci a superare tutto – dice l’attaccante -. Sono molto felice di raggiungere questo traguardo. Sono nella Seleçao da 10 anni e ho sempre avuto un ruolo importante e quindi tante responsabilità sulle spalle, non ho mai evitato tutto ciò, ma quando raggiungi certi livelli è normale tutto questo. Negli ultimi due anni sono stato costretto a curarmi per più di tre mesi, purtroppo nelle carriere dei calciatori può succedere, è normale, è importante essere mentalmente forti e riprendersi. Chiedo questo, stare bene, non avere problemi fisici e arrivare a fine stagione in buone condizioni, se così sarà, sono sicuro che sarò tra i migliori”.

“Sono molto felice in Nazionale, ma anche nel mio club. Tutti sanno quello che è successo nell’ultima sessione di mercato e la voglia che avevo di andar via. Ma oggi sono felice e mi trovo bene nella mia squadra di club. La stagione è iniziata molto bene per me e sono pronto a difendere con le unghie e con i denti il Psg. Darò il 100% per raggiungere grandi obiettivi”.