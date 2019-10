Notizie del giorno- La Juventus prepara il dopo-Ronaldo, tragedia nel calcio, deferito il Pescara

LA JUVENTUS E IL DOPO RONALDO – Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato positivo con buone prestazioni e gol in campionato ed in Champions League. La missione di Cristiano Ronaldo e della Juventus è chiara, quella di vincere la Champions, la concorrenza è altissima ma i bianconeri sono pronti a giocarsela con tutti e dopo il successo contro il Leverkusen hanno mandato l’ennesimo segnale, le aspettative sono inferiori rispetto alla scorsa stagione e proprio per questo motivo la squadra di Sarri può giocarsi un ruolo importante in Europa (GLI SCENARI FUTURI)

TRAGEDIA NEL CALCIO – Tragedia nel mondo del calcio, è morto a soli 31 anni Isaac Promise, calciatore degli Austin Bold. Il giovane nigeriano, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale, è deceduto per un malore fulminante mentre si trovava nella palestra del suo appartamento a Austin, in Texas (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

DEFERITO IL PESCARA – Brutte notizie per il Pescara nelle ultime ore, il club è stato infatti deferito a poche ore dalla gara di campionato contro l’Ascoli, nel dettaglio nel mirino è finita la cessione del centrocampista Machin al Parma, provvedimento nei confronti del Pescara, del Presidente Sebastiani e dello stesso calciatore che il club ducale ha girato in prestito al Delfino nella sessione di mercato della scorsa estate. Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale (I DETTAGLI)