Notizie del giorno – Il brutto infortunio di Lloris, Conte infiamma Inter-Juve, rissa tra genitori in tribuna

BRUTTO INFORTUNIO A LLORIS – Continua il momento no del Tottenham. Durante la partita di Premier contro il Brighton, persa 3-0 dagli Spurs, da registrare l’infortunio subito dal portiere Hugo Lloris al terzo minuto del primo tempo, in occasione del gol dei padroni di casa. L’estremo difensore francese ha cercato di bloccare in due tempi un cross dalla sinistra, ma indietreggiando è caduto dentro la porta poggiando male il gomito sinistro e rimanendo a terra, straziato dal dolore. Poi da due passi Maupay ha messo dentro di testa, Lloris ha dovuto lasciare il campo in barella.

CONTE INFIAMMA INTER-JUVE – Conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell’Inter Antonio Conte, grande ex dell’attesa sfida con la Juve. Il tecnico è intervenuto duramente contro alcuni tifosi bianconeri in merito alla loro petizione di voler togliere la sua stella dallo Juventus Stadium: “Non sono tifosi, quelli sono ignoranti. Non definiamo tifoso chi pensa in questa maniera. Abbiamo la fortuna di fare uno sport amatissimo nel mondo e dobbiamo essere da esempio, trasmettere valori positivi ed essere entusiasti di giocare a calcio che è uno sport, non una guerra. A volte ci si dimentica di questo, è uno sport che deve tramandare valori positivi, non odio e violenza. Altrimenti sono il primo ad alzare la mano e a dire basta. Nessuno mi tiene qui a fare l’allenatore. Oggi siamo in una società dove odio e violenza attecchiscono alla grande, le generazioni vengono su che è una bellezza. C’è solo da avere paura. Da quando sono tornato in Inghilterra sono in difficoltà, vedo delle situazioni e dico: ma chi me lo ha fatto fare? Fin quando la passione verso questo sport supera questo tipo di situazioni allora ok, ma quando mi fanno passare la passione dico: fermi un attimo, grazie e arrivederci. Non sarà una grande perdita per il calcio, ma nemmeno questo calcio sarà una perdita per me”. (LA CONFERENZA COMPLETA)

RISSA TRA GENITORI IN TRIBUNA – Un torneo di calcio della categoria under 12, che si svolgeva a Quarata, frazione di Arezzo, è stato interrotto e sospeso perché in tribuna era scoppiata una rissa tra genitori. Il fatto, accaduto lo scorso 29 settembre, è riportato oggi dalla stampa locale. La rissa è stata sedata solo dall’intervento dei carabinieri. Intanto, in campo, i bambini hanno smesso di giocare per osservare cosa stava succedendo in tribuna e sono poi rientrati negli spogliatoi “in lacrime”, come ha raccontato un genitore su Facebook. (L’ARTICOLO COMPLETO)