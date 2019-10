Notizie del giorno – Grave lutto nel mondo del calcio, calciatore di Serie A coinvolto in uno scandalo

GRAVE LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – E’ morto a soli 43 anni il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni, deceduto in seguito ad un incidente. Questo il comunicato del club calabrese.“Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica fatalità questa mattina a Como. Non riusciamo a credere a quanto accaduto – dice il presidente Gianni Vrenna – non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio. Siamo attoniti, senza parole e non riusciamo ad esprimere tutto il nostro dolore. Ci stringiamo tutti alla famiglia di Sergio. Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

CALCIATORE DI SERIE A COINVOLTO IN UNO SCANDALO – Nuovo scandalo che vede coinvolto un calciatore attualmente in Serie A, si tratta di un attaccante del Torino con un passato anche con la maglia della Juventus. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ fa luce sullo scandalo patenti rubate e truccate in Campania, viene fatto il nome anche di Simone Zaza. “Tengo un giocatore di pallone della Juve… quello che ha segnato ieri sera… ha detto che mi dà settemila euro… fammelo fare”… “Di dov’ è?”. “È… è Zaza… quello che ha segnato ieri sera”. E’ questo il contenuto di un’intercettazione che risale al giorno successivo della partita Juventus-Napoli del 2015, 1-0 il risultato finale con la rete proprio di Zaza. Secondo quando emerso in nome di Zaza sarebbe emerso solo per pubblicità, il nome del calciatore non risulta infatti tra quello degli indagati. (L’ARTICOLO COMPLETO)

PANCHINA GENOA, NO A GATTUSO: GLI ALTRI NOMI – rande tensione nel match tra Genoa e Milan, le due squadre stanno attraversando un momento di crisi e non possono permettersi passi falsi, chi sbaglia rischia veramente di essere sollevato dall’incarico. Negli ultimi giorni il presidente Preziosi ha pensato molto all’eventuale sostituto di Andreazzoli, il preferito è sicuramente Gennaro Gattuso, l’ex Milan non è ancora convinto perchè aspetta proprio la panchina rossonera. Non mancano dunque le alternative tra suggestioni e sorprese. I nomi più gettonati sono quelli di Davide Nicola e Stefano Pioli, in particolar modo l’ex Crotone è un pupillo del presidente Preziosi, l’ex Fiorentina rappresenta una sicurezza. La suggestione porta all’ex centrocampista Thiago Motta, la sorpresa Francesco Guidolin, tecnico di grande esperienza. (L’ARTICOLO COMPLETO)