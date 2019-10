Notizie del giorno – Panchine traballanti in Serie A, Messi alla Fiorentina, le pesanti accuse di Taribo West

LE PANCHINE TRABALLANTI IN SERIE A – Alta tensione a Genova, altra pesanti sconfitte per Sampdoria e Genoa. Le situazione per Di Francesco e Andreazzoli sono delicatissime, nelle ultime ore sono andate in scena valutazioni che hanno portato a confermare la fiducia nei confronti dei due allenatori. Di Francesco si gioca tutto nella trasferta contro il Verona, in caso di ko pronto il nuovo allenatore: l’ex Fiorentina Stefano Pioli. Si preannuncia da brividi la sfida tra Genoa e Milan, l’impressione è che chi perde tra Andreazzoli e Giampaolo salta, Preziosi ha già contattato Gattuso. Gattuso quindi non sembra al momento una soluzione per il Milan, così come si preannunciano difficili eventuali trattative con Allegri o Wenger, soluzioni percorribili portano i nomi di Spalletti, Garcia o Ranieri con a sorpresa l’ex Marsiglia il nome in pole per prendere eventualmente il posto di Giampaolo. Infine la Spal, Semplici non può dormire sonni tranquilli nonostante la rassicurazioni della dirigenza. La sconfitta contro la Juventus era prevedibile ma i campanelli d’allarme sono partiti già dalle sconfitte contro Sassuolo e Lecce. Semplici si giocherà tutto nella partita contro il Parma, vietato un passo falso. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA BOMBA DI MESSI ALLA FIORENTINA – Una bomba, sicuramente destinata a rimanere tale. E’ quella lanciata dal procuratore sportivo Alessio Sundas, che ha intenzione di proporre un interessante affare al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: portare Leo Messi in viola. “Sono convinto – dice Sundas – che l’affare si potrebbe fare, perché Commisso da calabrese verace, ha anche un carattere americano, sa fare le cose in grande. Allora ecco la mia proposta, che potrebbe aiutare la Fiorentina a lottare per i primi posti in classifica nel campionato di Serie A”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE PESANTI ACCUSE DI TARIBO WEST – “La mafia ha fatto di tutto per farmi andare via dal Milan. Sulla stampa hanno scritto che ero infortunato e i medici sono stati corrotti per dire che ero infortunato, ma era una bugia. Lo hanno fatto perché ritenevano impensabile che un giocatore africano potesse prendere il posto dei veterani. Avevo ricevuto un’offerta dal Liverpool, ma alla fine dovetti ‘accontentarmi’ del Derby County”. Sono le pesanti accuse dell’ex difensore nigeriano di Inter e Milan Taribo West. (L’ARTICOLO COMPLETO)