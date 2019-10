Notizie del giorno – Rabbia e paura Inter per l’infortunio a Sanchez, Alonso e De Rossi di nuovo in Italia?

RABBIA E PAURA PER L’INFORTUNIO A SANCHEZ – Il cileno è stato costretto a fermarsi durante la gara contro la Colombia. In tal senso, nella bufera è finito il calciatore della Juventus Cuadrado, l’esterno è stato proprio l’autore dell’intervento falloso su Sanchez. Sui social i tifosi dell’Inter si sono scatenati con diversi messaggi contro lo juventino. Oltre alla rabbia, però, c’è la paura. La paura, dei nerazzurri, di perderlo per troppo tempo. “Perdiamo Alexis per questa partita e se dovesse operarsi con l’Inter, starebbe fuori per due o tre mesi. E’ un peccato, stava tornando a giocare nel suo club, ha segnato due gol e ha giocato in Champions League. Dobbiamo aspettare in queste ore cruciali per sapere la decisione che prenderà l’Inter. Decideranno loro cosa succederà: per noi è Alexis Sanchez, per l’Inter è uno dei giocatori”. Sono le preoccupanti dichiarazioni del Ct del Cile Reinaldo Rueda in conferenza sulle condizioni dell’attaccante.

ALONSO E DE ROSSI POSSONO TORNARE IN ITALIA – Due ex calciatori di Serie A possono tornare in Italia: parliamo di Marcos Alonso e Daniele De Rossi. Il primo, esterno del Chelsea, sarebbe nel mirino di Inter e Juventus. Sul secondo, che potrebbe clamorosamente già lasciare il Boca, potrebbero tornare fortemente Sampdoria e Fiorentina.