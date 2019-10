Palermo, blitz antidroga: tra i corrieri anche un allenatore [NOME e DETTAGLI]

C’era anche un allenatore tra i corrieri reclutati dall’organizzazione dedita al traffico di cocaina dall’Argentina capeggiata da Salvatore Drago Ferrante e sgominata all’alba dalla Polizia nell’ambito del blitz ‘Green finger’ che ha portato all’arresto di 23 persone. A reclutare i corrieri, che avrebbero dovuto fare la spola dal Sudamerica a Palermo, era Tommaso Lo Verso, 41 anni, finito in carcere. Fu lui a ingaggiare Calogero Rio di Termini Imerese, detto ‘mister’ perché “allenava una squadra di ragazzini”, dice un collaboratore di giustizia che con le sue dichiarazioni ha fornito agli investigatori importanti riscontri. Il viaggio da Palermo a Buenos Aires avrebbe dovuto fruttare al gruppo un’ingente partita di droga. C’erano da investire 29mila euro, che il mister con un passato da giocatore in squadre di Promozione, Eccellenza e Serie D, aveva portato con sé avvolte in un paio di mutande. L’affare, però, non andò a buon fine nonostante il pagamento della somma pattuita e il mister tornò in Italia a mani vuote.