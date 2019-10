Panchina Genoa, annullato l’allenamento di oggi: Andreazzoli in bilico, spunta un nuovo nome

PANCHINA GENOA – Il Genoa sta ancora riflettendo sul futuro di Aurelio Andreazzoli. Dopo i segnali di distensione ravvisati nella serata di ieri, anche per la mancanza di alternative concrete, è stato annullato l’allenamento che era previsto oggi nel quartier generale di Pegli per la ripresa dopo due giorni di sosta. La permanenza di Andreazzoli sulla panchina rossoblu è sempre più in dubbio. Nel pomeriggio è previsto un confronto tra il tecnico e il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Da questo faccia a faccia uscirà la decisione definitiva e in caso di cambio alla guida tecnica, l’idea che porta a Francesco Guidolin prende quota, dal momento che Stefano Pioli è ad un passo dal Milan.