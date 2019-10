Panchina Lazio, Alessandro Nesta si propone per il futuro

“Il mio sogno nel cassetto è fare questo mestiere a livelli più alti possibili, vorrei arrivare al top anche da allenatore. Come lo sono stato da giocatore. Futuro sulla panchina della Lazio? E che ne so (ride ndr). Vediamo, devo ancora fare tanta gavetta. È un mestiere difficile che richiede esperienza, la sto facendo. La Lazio è una società importante, quindi allenarla sarebbe il sogno di tutti”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Nesta, premiato allo “Scopigno 2019”, ha parlato ai microfoni di Radio Radio dei propri progetti futuri e dell’ipotesi di tornare alla Lazio nelle vesti di allenatore. L’ex difensore ha iniziato la gavetta da allenatore, dopo l’esperienza al Perugia è diventato l’allenatore del Frosinone con l’intenzione di portare il club Serie A o quantomeno lottare fino alla fine per la promozione. E per la Lazio ci sarà tempo…