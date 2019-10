Panchina Lione, Aulas conferma: “ho parlato con Mourinho ma…”

Il Lione è alla ricerca di un nuovo allenatore che però non sarà Josè Mourinho, il tecnico portoghese ha infatti rifiutato la panchina del club francese. Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique, ha fatto il punto dopo l’esonero di Sylvinho, con lo Special One si è verificato uno scambio di sms “abbastanza lusinghiero. Non ha risposto positivamente alla nostra proposta di incontro solo perche’ ha gia’ scelto un’altra squadra”, ha detto Aulas. Quale sarà la prossima squadra nel futuro di Mourinho?