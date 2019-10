Panchina Sampdoria, giornata chiave e di incontri: i tifosi spingono per una soluzione…

PANCHINA SAMPDORIA – Sono ore importantissime in casa Sampdoria per la scelta del nuovo allenatore, il club blucerchiato è alla ricerca del sostituto di Di Francesco. Il tecnico ex Roma ha pagato il difficile inizio di stagione, appena tre punti conquistati in 7 partite e ben 6 sconfitte. Oggi giornata chiave per raggiungere l’accordo per il nuovo tecnico, dopo il no di Gennaro Gattuso in pole è balzato con Claudio Ranieri, l’ex Roma ha aperto alla Samp e l’incontro di oggi sarà decisivo in un senso o nell’altro, Ranieri è stuzzicato dall’offerta ma prima vuole conoscere bene i programmi. In caso di nuova risposta negativa si prenderà una decisione tra Iachini e De Biasi mentre al momento sembrano da escludere le piste Di Biagio e Garcia. I tifosi sperano in un accordo con Iachini: “Non spetta a noi intervenire su questi argomenti – spiega Emanuele Vassallo, presidente Federclubs – ma il legame umano con Iachini dopo la cavalcata per la promozione in A e’ noto, come la sua conoscenza dell’ambiente blucerchiato”.