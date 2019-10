Panchina Sampdoria, separazione con Di Francesco: è rebus per il sostituto

PANCHINA SAMPDORIA – E’ durata pochissimo l’avventura di Eusebio di Francesco sulla panchina della Sampdoria, le parti hanno deciso consensualmente di separarsi dopo un avvio shock di stagione e l’ennesima sconfitta anche contro il Verona. Le parti si incontreranno nelle prossime ore per la definitiva rescissione del contratto, sarà risoluzione del contratto, accordo fondamentale per i blucerchiati per mettere sotto un contratto un altro allenatore senza pesare pesantemente sul bilancio. E per il sostituto è un vero e proprio rebus, il preferito è Pioli ma l’ex Sampdoria sembra intenzionato ad attendere ancora, infatti la situazione del Milan non è tranquilla nonostante la vittoria contro il Genoa ed alche la panchina rossoblu è da tenere sotto osservazione. L’altro nome è quello di Iachini, in questo caso l’accordo sarebbe molto più facile da raggiungere.